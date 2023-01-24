Рекламодателям

На хирургический комплекс в Колывани выделено почти 900 млн рублей

  • 24/01/2023, 12:41
хирургический корпус в Колывани
Его строительство начнется уже в марте.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС») объявило аукцион на выполнение подрядных работ по строительству хирургического корпуса в р.п. Колывань. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. Работы по строительству нового корпуса являются первым этапом реконструкции ГБУЗ НСО Колыванская ЦРБ.

Согласно документации, площадь земельного участка, выделенная под строительство составляет более 1,75 га. Здание хирургического корпуса четырехэтажное с подвалом, общая площадь которого 5259 кв. метров. В состав хирургического корпуса входят: приемно-диагностическое отделение, отделение рентгендиагностики, подразделение общеклинической лаборатории, отделение общехирургическое на 40 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии на семь коек, операционное отделение на две операционные, центральное стерилизационное отделение, аптечные склады, актовый зал на 60 человек, участок обращение с медицинскими отходами с помещением временного хранения, складские помещения и архивные отделения, вспомогательные и технические помещения (в том числе электрощитовая, насосная, венткамеры, бойлерная, серверная и т.д.).

Внутренняя отделка помещения должна выполняться подрядчиком в зависимости от функционального назначения помещения.

Приступить к началу строительства подрядчик должен с 6 марта 2023 года, завершить работы необходимо до 25 августа 2025 года.

Начальная цена контракта — 876,1 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Новосибирской области (в 2023 году — 145,1 млн рублей, в 2024 году — 441,2 млн рублей и в 2025 —  289,6 млн. рублей).

— При снижении цены контракта объемы ассигнований будут скорректированы пропорционально размеру снижения цены контракта, —говорится в документе.

Итоги конкурса будут подведены в начале февраля.

Напомним, вопрос реконструкции Колыванской ЦРБ обсуждается с сентября 2020 года. Тогда из бюджета Новосибирской области на эти нужды были выделены 5,1 млн рублей. В 2021-2022 годах планировалось выделение еще 272 млн рублей.

— На эту работу накладывает свой отпечаток особенность Колывани как исторического центра, в котором находится большое количество объектов культурного наследия, защищаемых законодательством. Наши строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ, для того чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков, — говорил ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Проектированием объекта «Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р. п. Колывань, Новосибирской области»» занималась проектная организация ООО «ПИ Алтайгражданпроект». Новый корпус больницы планировалось ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

В ноябре 2022 года прокуратура Новосибирской области вынесла предостережение министру строительства региона Алексею Колмакову из-за срывов срока реконструкции Колыванской ЦРБ.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что в регионе удалось сгладить конфликт, связанный со строительством семи поликлиник в рамках ГЧП. 

Фото pixabay — cezjaw

631

Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : хирургический корпус в Колывани реконструкция ЦРБ аукцион


Спецоперация на Украине

Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
19/01/23 17:27
Указ президента России о частичной мобилизации все еще действует
17/01/23 17:24
В случае смерти или гибели героя правом на получение земли смогут воспользоваться его родные
16/01/23 11:50
Госдума РФ

В Госдуме решается судьба мандатов двух депутатов горсовета Новосибирска

Есть вероятность, что их полномочия будут прекращены до окончания работы созыва.
Читать статью >>
Федеральный центр химии

В Иркутской области создадут Федеральный центр химии

Развитие площадки планируется по четырем направлениям.
Читать статью >>
Расселение ветхого и аварийного жилья

Новосибирск хочет получить 12 млрд на расселение ветхого и аварийного жилья

Для этого нужно за год выполнить двойной объем работы. При этом в мэрии подчеркивают, что застройщиков будут обязывать решать вопрос с социалкой.
Читать статью >>
захоронение животных

В Новосибирской области 9 скотомогильников с сибирской язвой

На установление и содержание санитарно-защитных зон на месте сибиреязвенных захоронений в 2023 году будет направлено более 16 млн рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

В Госдуме решается судьба мандатов двух депутатов горсовета Новосибирска

24/01/2023, 19:44

Замминистра здравоохранения Алтайского края уволили в связи с утратой доверия

24/01/2023, 18:59

В Иркутской области создадут Федеральный центр химии

24/01/2023, 18:52

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с государственной землёй в Бердске

24/01/2023, 18:32
Популярное

Wildberries грозит статус иноагента

24/01/2023, 16:03

Чтобы пересечь границы РФ на машине, придется резервировать дату и время

24/01/2023, 11:52

Бессрочное продление нулевой ставки налога на прибыль для IT повредит бюджету

23/01/2023, 18:47
Новости компаний

ВТБ: в 2023 году до половины новых автомобилей в России будет продано в кредит

24/01/2023, 15:17

ВТБ: доля валютных вкладов достигла минимальных значений

24/01/2023, 11:03

Для будущих студентов: с Лицеем от «Ростелекома» сибиряки смогут готовиться к поступлению в вузы онлайн

24/01/2023, 10:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска