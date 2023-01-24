На хирургический комплекс в Колывани выделено почти 900 млн рублей

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС») объявило аукцион на выполнение подрядных работ по строительству хирургического корпуса в р.п. Колывань. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. Работы по строительству нового корпуса являются первым этапом реконструкции ГБУЗ НСО Колыванская ЦРБ.

Согласно документации, площадь земельного участка, выделенная под строительство составляет более 1,75 га. Здание хирургического корпуса четырехэтажное с подвалом, общая площадь которого 5259 кв. метров. В состав хирургического корпуса входят: приемно-диагностическое отделение, отделение рентгендиагностики, подразделение общеклинической лаборатории, отделение общехирургическое на 40 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии на семь коек, операционное отделение на две операционные, центральное стерилизационное отделение, аптечные склады, актовый зал на 60 человек, участок обращение с медицинскими отходами с помещением временного хранения, складские помещения и архивные отделения, вспомогательные и технические помещения (в том числе электрощитовая, насосная, венткамеры, бойлерная, серверная и т.д.).

Внутренняя отделка помещения должна выполняться подрядчиком в зависимости от функционального назначения помещения.

Приступить к началу строительства подрядчик должен с 6 марта 2023 года, завершить работы необходимо до 25 августа 2025 года.

Начальная цена контракта — 876,1 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Новосибирской области (в 2023 году — 145,1 млн рублей, в 2024 году — 441,2 млн рублей и в 2025 — 289,6 млн. рублей).

— При снижении цены контракта объемы ассигнований будут скорректированы пропорционально размеру снижения цены контракта, —говорится в документе.

Итоги конкурса будут подведены в начале февраля.

Напомним, вопрос реконструкции Колыванской ЦРБ обсуждается с сентября 2020 года. Тогда из бюджета Новосибирской области на эти нужды были выделены 5,1 млн рублей. В 2021-2022 годах планировалось выделение еще 272 млн рублей.

— На эту работу накладывает свой отпечаток особенность Колывани как исторического центра, в котором находится большое количество объектов культурного наследия, защищаемых законодательством. Наши строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ, для того чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков, — говорил ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Проектированием объекта «Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р. п. Колывань, Новосибирской области»» занималась проектная организация ООО «ПИ Алтайгражданпроект». Новый корпус больницы планировалось ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

В ноябре 2022 года прокуратура Новосибирской области вынесла предостережение министру строительства региона Алексею Колмакову из-за срывов срока реконструкции Колыванской ЦРБ.

Ранее редакция рассказывала о том, что в регионе удалось сгладить конфликт, связанный со строительством семи поликлиник в рамках ГЧП.