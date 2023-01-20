Глава Республики Алтай поручил создать в регионе министерства туризма

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что по итогам 2022 года турпоток в регион превысил 2,5 млн человек, и было принято решение создать Министерство туризма при местном правительстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Сегодня развитием туризма в наших органах власти занимается всего пять человек, хотя это наша главная после сельского хозяйства точка роста, и мы — один из главных туристических центров России. Учитывая ежегодный рост туристического потока и необходимость тотальной перезагрузки всей отрасли, считаю необходимым создать Министерство туризма Республики Алтай», — заявил Олег Хорохордин

Глава республики отметил, что зачастую те или иные проекты реализуются без обсуждения и предварительного согласования с местными жителям, что в результате приводит к нежелательному негативному резонансу, а инвесторы вынуждены отказываться от их реализации. Поэтому при новом министерстве будет создан общественный совет, куда войдут представители турбизнеса, туроператоров, действующих в регионе, экологи, общественные деятели и другие заинтересованные стороны.

— Рассчитываю на всестороннюю поддержку и уверен, что вместе мы сможем навести порядок в туристической отрасли и сохранить ту уникальность нашей республики, которая с каждым годом привлекает все больше гостей и ценителей со всей России, — сказал глава региона.

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