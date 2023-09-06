Сибиряки в кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подверглись нападению акул

Сибирский экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подвергся нападению акул в Тихом океане. Об этом говорится в Телеграме экспедиции.

Первая волна нападения произошло 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана. В результате этого он полностью погрузился под воду. В таком состоянии им удалось пройти примерно 160 километров.

Вторая волна нападений была 5 сентября в результате, которой акулы прокусили правый баллон.

— Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS. Руководитель Берегового штаба Юлия Калюжная оперативно связалась со спасательной службой Австралии, и уже через 45 минут к катамарану подошёл сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая, — говорится в сообщении.

Экипаж вместе с вещами был эвакуирован, но катамаран спасти не удалось. Сейчас команда находится на спасательном корабле, который доставит их в Брисбен.

Напомним, в 2021 году житель Томска Евгений Ковалевский и новосибирец Станислав Берёзкин отправились на уникальном надувном судне в кругосветное путешествие «По пути русских кругосветных мореплавателей» — Russian Ocean Way. Позже к плаванью присоединился француз Винсент Томас Этьен. Организатором проекта стало Томское отделение РГО.

Сперва путешественники шли на надувном парусном тримаране 12 х 8 метров, но в марте 2023 года в Тихом океане у судна сломалось рулевое управление. Решив не отказываться от продолжения экспедиции, кругосветники вспомнили, что на острове Пасхи у них хранится парусный надувной катамаран. Путешественники модернизировали его и продолжили путь.

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