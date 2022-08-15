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Министр труда и социальной защиты Хакасии отправлен в отставку

  • 15/08/2022, 17:01
Отставка в правительстве Хакассии
К чиновнику накопилось много претензий у главы республики.

Министр труда и социальной защиты Хакасии Владимир Чебодаев сегодня дорабатывает в указанной должности последний день. Отдел кадров уже ознакомил чиновника с соответствующим приказом. Временно исполнять обязанности министра будет действующий первый заместитель Чебодаева Андрей Петров.

Основанием для отставки в правительстве Хакассии послужили ряд факторов — неудовлетворительная работа министра, влекущая недоработки в деятельности министерства и недостижение по одному из показателей региональной программы. Также зафиксированный факт несоблюдения требований к служебному поведению гражданского служащего и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, установленных служебным контрактом.

В начале этого месяца глава республики Валентин Коновалов заявил, что у него есть большие вопросы к министру труда и социальной защиты региона. Его неудовлетворительная работа, отсутствие должной погруженности, внимания к проблемам привели к невыполнению тех задач, которые Валентин Коновалов ставил перед ведомством.

— А за этим — судьбы реальных людей, наших жителей. Все это при том, что за последние годы наше правительство серьезно увеличило финансирование этого важнейшего направления, — сказал Коновалов.

Чуть ранее, с учетом имеющихся претензий к социальному блоку глава региона отправил в отставку своего заместителя Ольгу Пономареву, которая несла персональную ответственность перед руководителем региона за все недоработки этого блока.

В должности главы министерства труда и социальной защиты Владимир Чебодаев отработал чуть более года.

Недавно правительство Хакассии также покинула министр образования и науки Лариса Гимазутина.

 

Ранее редакция сообщала об отставке  министра здравоохранения Томской области. 

Фото с сайта правительства Республики Хакасия

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Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Хакассия

Теги : политика Отставка в правительстве Хакассии


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