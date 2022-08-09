Врио губернатора Томской области Мазур уволил главу облздрава

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур уволил главу департамента здравоохранения Сергея Дмитриева. Такое решение было принято из-за многочисленных проблем в работе районных больниц. Об этом Мазур заявил в прямом эфире группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

— Что касается состояния самой Парабельской больницы, словами рассказать нельзя. Мной принято решение освободить от должности начальника департамента здравоохранения и принять новое кадровое решение, — сказал Мазур.

В ходе поездки он посетил районную больницу и поручил провести полную инвентаризацию оборудования, а также инструментальное обследование здания. Оно было построено в 1967 году, капремонт в больнице не проводился.

Глава региона подчеркнул, что в больнице нет нормального света даже в операционной.

— Надо поклониться хирургам, которые там работают, — подчеркнул Владимир Мазур.

Сергей Дмитриев в 2010 году переехал в Томскую область, работал в томском роддоме имени Семашко, областном перинатальном центре, возглавлял отделение реанимации и интенсивной терапии роддома № 1 Томска. В 2013–2016 годах Дмитриев занимал должность заместителя главврача Кожевниковской центральной районной больницы. В 2016-м возглавил комитет по организации медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области, в ноябре 2017-го стал заместителем начальника. В 2020 году возглавил департамент областного здравоохранения. Лауреат премии губернатора Томской области в области здравоохранения, отмечен благодарностью министра здравоохранения РФ.

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