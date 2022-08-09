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Врио губернатора Томской области Мазур уволил главу облздрава

  • 09/08/2022, 11:42
новости Томска
Решение об освобождении от должности Дмитриева он принял после посещения районной больницы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур уволил главу департамента здравоохранения Сергея Дмитриева. Такое решение было принято из-за многочисленных проблем в работе районных больниц. Об этом Мазур заявил в прямом эфире группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Владимир Мазур назначен врио главы Томской области

Владимир Мазур назначен врио главы Томской области

В ходе поездки он посетил районную больницу и поручил провести полную инвентаризацию оборудования, а также инструментальное обследование здания. Оно было построено в 1967 году, капремонт в больнице не проводился.

— Что касается состояния самой Парабельской больницы, словами рассказать нельзя. Мной принято решение освободить от должности начальника департамента здравоохранения и принять новое кадровое решение, — сказал Мазур.

Глава региона подчеркнул, что в больнице нет нормального света даже в операционной.

— Надо поклониться хирургам, которые там работают, — подчеркнул Владимир Мазур.

Сергей Дмитриев в 2010 году переехал в Томскую область, работал в томском роддоме имени Семашко, областном перинатальном центре, возглавлял отделение реанимации и интенсивной терапии роддома № 1 Томска. В 2013–2016 годах Дмитриев занимал должность заместителя главврача Кожевниковской центральной районной больницы. В 2016-м возглавил комитет по организации медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области, в ноябре 2017-го стал заместителем начальника. В 2020 году возглавил департамент областного здравоохранения. Лауреат премии губернатора Томской области в области здравоохранения, отмечен благодарностью министра здравоохранения РФ.

 

Ранее редакция сообщала, что председатель правительства Кузбасса ушел в отставку

Фото из группы правительства региона в соцсети «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Томск

Теги : отставки\назначения медицина власть


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