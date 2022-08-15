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В Германии из-за санкций застряли 10 российских самолетов, Сербия не будет вводить антироссийские санкции, литовский банк прекратил операции с рублевыми платежами

  • 15/08/2022, 17:24
Автор:
санкции против России
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 15 августа.

Из-за введенных ЕС санкций против России 10 российских самолетов с конца февраля и до сих пор находятся в аэропортах различных городов Германии, передает Интерфакс туризм со ссылкой на заявление Минтранса ФРГ.

— В соответствии с режимом санкций ЕС владельцы не могут использовать самолеты, запрещен взлет и отправка их в другие места, — отмечается в заявлении германского Минтранса.

По данным ведомства, в Лейпциге находятся три российских Ан-124, они использовались в основном для чартерных грузовых рейсов; в Кёльне — Bombardier Challenger 300 и Boeing 737. Boeing 737 использовался для пассажирских рейсов, а Bombardier вмещает от восьми до 11 пассажиров, и принадлежит частному лицу.

Во Франкфурте-Хане стоит Boeing 747, также используемый чаще всего для пассажирских перевозок, а в Баден-Бадене стоят четыре бизнес-джета — Cessna 750, два Embraer Legacy 600 и один Bombardier Global Express. Кроме того, в Мюнхене заблокирован Airbus A320, взятый российской авиакомпанией в лизинг.

Германия в конце февраля 2022 года наряду с остальными странами ЕС закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на специальную операцию России на Украине.

Сербия сохранит свою политику и не будет вводить санкции против РФ, пока сможет, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента Сербии Александара Вучича в интервью каналу Prva TV.

— Мы будем сохранять свою политику [по вопросу введения санкций против России] столько, сколько сможем. Наша политика — быть на европейском пути, сохранять свои традиции и дружбу и быть самостоятельными и независимыми, — заявил Вучич. — Конечно, когда они [ЕС] нам скажут, что осталось шесть месяцев до вступления в Европейский союз, мы согласуем свою политику с их требованиями и будем намного справедливее, чем некоторые другие. Поскольку мы обязаны до конца срока вступления в ЕС согласовать свою политику с ними, мы обязательно это так и сделаем, — добавил сербский президент.

Ранее в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Вучич сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Канада полностью прекратила выдачу виз россиянам в варшавском офисе, отвечающем за Москву.

Визы выдают только украинцам. Об этом телеграм-каналу Эмигрицепс сообщил подписчик, пообщавшийся с несколькими канадскими иммиграционными консультантами.

— Всех задвинули в долгий ящик, случаев выдачи визы россиянам мне неизвестны. В ближайшие месяцы перспектив не вижу, — сообщил один из иммиграционных экспертов.

Литовский банк Siauliu 15 августа прекратил операции с рублевыми платежами, сообщила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.

Через банк осуществляется расчёт за грузовой транзит с Калининградом.

— С сегодняшнего дня Siauliu bankas прекращает все операции с платежами российскими рублями, а с 1 сентября будут приостановлены любые операции с российскими клиентами, — заявила Кигуолене.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.

Фото: pixabay.com — karlherl

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции политика


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