В Новосибирской области снижается не только смертность, но и рождаемость

За июль в Новосибирской области появились на свет 2278 младенцев. Количество умерших в регионе составило 2896 человек, передает цифровое издание КП-Новосибирск со ссылкой на данные, полученные от Управления по делам ЗАГС Новосибирской области.

По данным ведомства, по сравнению с июнем показатели снизились. Так, по итогу первого месяца лета родилось 2 251 человек, а умерли — 3 103.

Кроме того, в издании уточнили, что в июле 2 378 пар вступили в законный брак, а 1194 — наоборот, расторгли его.

В общей сложности за последние семь месяцев в Новосибирской области родились 15075 детей, а умерли 20605 человек.

Ранее редакция сообщала, что за полгода в Новосибирске 111 несовершеннолетних стали мамами.