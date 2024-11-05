Новосибирские яйца признаны самыми дорогими во всей Сибири

Самые высокие цены на яйца в Сибирских регионах зафиксированы в Новосибирске. К такому выводу пришли аналитики Томскстата, сравнившие стоимость куриных яиц во всех регионах СФО.

Десяток яиц в среднем в Новосибирске стоит 117 рублей. Следом идёт Красноярский край и Хакасия с 109 рублями за десяток, далее Томская область — 107 рублей. Дешевле всего этот продукт от курочки можно купить в Омской области — стоимость за десяток в среднем составляет 102 рубля.

При этом в Новосибирске наблюдается одна из самых низких цен в Сибири на хлеб и булки из пшеничной муки различных сортов — 89 рублей 33 копейки за килограмм. В Абакане за этот же продукт придётся выложить 125 рублей 16 копеек.

Напомним, цены на куриные яйца в Новосибирске начали расти в начале 2024 года. В январе стоимость десятка составляла 142,8 рубля. Однако к концу марта цена снизилась до 126,89 рублей.

С начала июня новосибирцы ощутили заметный рост цен на мясо и колбасные изделия. Абсолютным лидером стала баранина — с января по июнь цена выросла на 95 рублей и составила 625,45 рублей за килограмм.

Говядина также подскочила в цене. Если в январе она стоила 522 рубля, то сейчас купить килограмм мяса можно за 558,43 рублей.

Третью строчку в «мясной спартакиаде» заняла курица — 231,67 рубль.

Ранее редакция сообщала о том, что за год стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области выросла на 10,4%. Его стоимость в сентябре составила 6603,07 рубля.