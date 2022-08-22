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Министр энергетики и ЖКХ Омской области отправлен в отставку

  • 22/08/2022, 15:54
Отставка в правительстве Омской области
Ранее у главы региона возникали вопросы к реализации программы капремонта в области.

Губернатор Омской области Александр Бурков освободил от занимаемой должности министра энергетики и ЖКХ региона Антона Гаака, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

— Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Антон Гаак освобождается от должности с 23 августа 2022 года, — говорится в сообщении об отставке в правительстве Омской области.

Причина этого решения не озвучивается. Имя преемника также пока не сообщается. Возможной причиной отставки Гаака могут быть проблемы с капитальным ремонтом домов, не исключают эксперты в комментариях местным СМИ. Катализатором для решения об отставке в правительстве Омской области могло послужить обрушение части дома на улице 20 Партсъезда, 53.

Антон Гаак работал министром энергетики с июня 2020 года.

Трудовую деятельность Гаак начал в 1999 году. Занимал руководящие должности на омских энергетических предприятиях. С декабря 2018 по май 2020 года являлся советником генерального директора АО «ОТЭК», исполнительным директором ООО «НИИАР-Генерация», с конца мая 2020 года — заместителем Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Он приходится сыном председателю общественного совета при РЭК Омской области, бывшему гендиректору омской «ТГК-11» Виктору Гааку.

 

Ранее редакция рассказывала о том какие регионы Сибири вошли в список аутсайдеров по эффективности торгов на капремонты. 

Фото их группы Минэнерго и ЖКК Омской области ВКонтакте

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Омск

Теги : чиновник Отставка в правительстве Омской области капитальный ремонт


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