Минкульт рассказал, что ждет горожан в День народного единства в Новосибирске

4 ноября жителей региона ждут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные государственному празднику.

Во всех районах Новосибирской области организованы различные площадки, где жители увидят концертные программы, поучаствуют в лекциях, викторинах, выставках и других тематических мероприятиях, которые в этом году проводятся под единым слоганом «Народов много – Родина одна!».

Центральной площадкой в столице Сибири станет концертный зал имени А.М. Каца. Там все мероприятия начнутся в 11 часов.

Также будет работать интерактивная площадка «Аллея дружбы», которая станет отправной точкой путешествия по обычаям и традициям народов России. Здесь будет организована видеотрансляция с участием представителей различных народностей в традиционных костюмах.

В фойе первого этажа концертного зала развернётся «Лавка мастеров», где умельцы похвалятся своими изделиями ручной работы. Каждый желающий даже сможет пройти мастер-класс по декоративно-прикладному искусству от мастеров различных национальных центров региона.

На втором этаже ― выставка о деятельности национальных организаций. Здесь будут представлены традиционные костюмы народов России, выставка книг по языкознанию, истории, традициям, праздникам, костюмам, декоративно-прикладному искусству народов России. Одной из самых интересных обещает быть локация с «Хлебной картой России». Она представляет собой карту страны с разделением на регионы. Здесь же будут представлены рецепты национальных блюд народов России.

Чтобы посетить эту праздничную программу, нужно получить бесплатный пригласительный билет в кассе в период с 31 октября по 3 ноября.