Подросток-мажор из Ставрополя прошел школу перевоспитания в Новосибирске

В рамках телепроекта 17-летний подросток-мажор Никита Лесняк из Ставраполя оказался на перевоспитании в многодетной семье из Новосибирска.

Своими впечатлениями от съемок и опытом поделилась семья Путинцевых, где проходил школу жизни участник шоу.

― Я не смотрю телевизор, и, когда нам позвонили и предложили поучаствовать в шоу, я даже не поняла сразу. Попросила время подумать. Старший сын Илья посмотрел и сказал, что молодежь такое любит и для нас это будет интересный опыт, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Путинцева, многодетная мама.

Ирина и Владимир Путинцевы живут в жилмассиве «Родники», воспитывают пятерых детей. Старшему сыну Илье 19 лет, самому младшему — 4 года. Владимир — военный пенсионер, а Ирина — домохозяйка. Почти все дети учатся в музыкальной школе и занимаются спортом.

Ирина призналась, что очень стеснялась обычного семейного быта и скромного жилища. Но потом поняла, что половина России так живет, поэтому с чистым сердцем встретила юного гостя.

Съемки длились всего четыре дня. За это время Никите предстояло пройти несколько испытаний. Первое ― проиграть битву за большую родительскую кровать. Второе ― научиться экономить. Третье ― уделить время не только себе. Подростку нужно было сходить в магазин вместе со старшим «братом» Ильей и закупить продуктов на 2 тысячи рублей, съездить на дачу и сделать уроки с младшими.

Но главной фишкой для шоу продюсеры придумали неподходящую для мажора в обычной семье еду. Поэтому на камеру герой откровенно морщился от куриных котлеток, а после команды «снято» уплетал их с большим удовольствием.

Путинцевы настолько прониклись к новому члену семьи, что даже за эти четыре дня стали его считать своим шестым ребенком. Кстати, новоявленный брат снова собирается приехать в Новосибирск в гости к своей новой семье.