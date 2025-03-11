Минобороны отразило самую массированную атаку ВСУ с начала года

В 4 часа утра 11 марта была зарегистрирована самая массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье с начала спецоперации России на Украине — за ночь над столичным регионом был сбит 91 дрон ВСУ.

По данным Минобороны России дроны также летели в Курскую (126), Брянскую (38), Белгородскую (25), Рязанскую (22), в Калужскую (10), Липецкую (8), Орловскую (8), в Воронежскую (6) и в Нижегородскую область (3).

В результате происшествия в Московской области есть пострадавшие и погибший. В Домодедово было принято решение о приостановке движения поездов, а аэропорты в столице закрыты.

Ещё один человек пострадал в Липецкой области. Он двигался по платной трассе М-4 и остановился, чтобы посмотреть на летящий беспилотник.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, что информация о четырёх беспилотниках, зафиксированных на территории региона, является достоверной. Два из них были сбиты в Киржачском районе, ещё один упал в Александровском районе, не нанеся повреждений. Четвёртый беспилотник упал на железнодорожное полотно в районе станции Юрьевец.

— Повреждения незначительные, движение поездов на Горьковской железной дороге нормальное, не прерывалось, не прекращалось, — отмечает Авдеев.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате падения обломков в Курске повреждения получили четыре автомобиля и восемь частных домовладений: осколками выбиты стекла, посечена кровля, стены.

Стоит отметить, что за ночь над 10 российскими регионами все были перехвачены 337 беспилотников, запущенных Вооружёнными силами Украины. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, все они были уничтожены с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.