Новосибирскую компанию оштрафовали за продажу товара под брендом DONOLUX

В новосибирское Управление Федеральной антимонопольной службы обратился официальный поставщик торговой марки DONOLUX, который уже много лет работает на региональном рынке свето- и электротехники. Предприниматель пожаловался, что в интернете разместили сайт, на котором без разрешения правообладателя и отсутствия другого законного основания выставляют на продажу товары под знаком известного бренда.

— В данной ситуации нарушение заключалось в использовании обозначения бренда при реализации продукции на сайте, сходного до степени смешения с товарного знаком заявителя, — уточнили в УФАС изданию АиФ.

На основании собранных данных новосибирское УФАС выдало компании предписание об устранении нарушений. Помимо этого, сотрудник ведомства выписал предпринимателю административный штраф.

Ранее редакция сообщала о том, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области вынесло решение о штрафе в отношении компании «НОВАПОРТ Трейдинг», управляющей аэропортом Толмачёво. Причиной послужили изменения в правилах парковки на территории аэропорта, которые были признаны необоснованными.