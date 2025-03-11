В лонг-лист премии Wheretoeat попали двадцать ресторанов из Новосибирска

В длинный список премии Wheretoeat попали, как номинанты прежних лет, так и абсолютно новые заведения. Всего в перечне 20 ресторанов из столицы Сибири: Beerman&Пельмени, «Белок», #СибирьСибирь, «Горыныч», PuppenHaus, «Жан Хуан Лу», «Жерарня», Pardon my French, Poke Top, «Лето», «Коробок», «Мама дома», Ruby, Skopin, Goodman, «ТБК Lounge», «Сыроварня», «Териберка», «Баранжар» и Marco Polo.

Среди новичков премии — «Сыроварня» и открывшийся только в начале этого года «Горыныч», оба заведения принадлежа группе «Бочкари». Но некоторые бывшие номинанты на этот раз, напротив, покинули длинный список. Так, из конкурсной борьбы выбыли «Сулугули», «Горячий цех» и Twenty two.

Главным конкурентом новосибирского ресторанного бизнеса по-прежнему остаются красноярские заведения общепита, которых в лонг-листе тоже двадцать. Еще два ресторана из Омска, шесть из Кемерова, 13 из Иркутска, три из Томска и одно из Новокузнецка. Интересно, что в перечне указан красноярский ресторан N’kei, который закрылся 10 марта. При этом новосибирская сетка «Хочу пури» оказалась в списке красноярских заведений, томский «Коробок» в Новосибирске.

Напомним, 24 января 2025 года открылся ресторан «Горыныч» на первом этаже комплекса Richmond Residence. Новый амбициозный проект родом из Москвы и принадлежит столичной команде White Rabbit Family. Реализовывает концепцию местная ресторанная группа «Бочкари» совместно с Анатолием Павловым, собственником ГК «СМСС».

«Сыроварня» работает в Новосибирске с 2018 года. Это совместный проект ресторанной группы «Бочкари» и сети известного российского ресторатора Аркадия Новикова. До этого концептуальный ресторан с собственным сырным производством уже был широко известен в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее редакция сообщала о том, что в ходе подведения итогов последней национальной премии WHERETOEAT главными конкурентами за лидерство стали рестораны из Красноярска и Новосибирска. Из 50 заведений в шорт-листе 18 было из Красноярска, 16 — из Новосибирска. Иркутск представляли 8 ресторанов. Еще 4 из Томска, 2 из Кемерова, по одному из Братска и Омска.