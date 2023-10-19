Новые площадки ГТО открылись в Новосибирской области по госпрограмме

В Новосибирской области завершено строительство четырех новых площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Планируется построить 32 площадки ГТО в 2023 году. Четыре из них по федеральному проекту, а 28 площадок по госпрограмме развития физкультуры и спорта в Новосибирской области.

— Выбор тренажёров и гимнастических снарядов довольно большой и позволяет выполнять разнообразные упражнения, как для общефизической подготовки, так и целенаправленно для подготовки к тестированию ГТО, — отметил Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта региона

Ранее редакция сообщала о том, что новая ледовая арена обошлась Новосибирску в 16 миллиардов рублей.