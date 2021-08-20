Минобразования: сборы денег в образовательных учреждениях незаконны

— Общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в России гарантируется законодательно. Какие-либо требования о внесении денег в фонд развития образовательного учреждения, на ремонт или другие нужды незаконны и недопустимы, — отметили в пресс-службе министерства.

В ведомстве напоминают, что определение списка учебников в соответствии со статьей 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию, относится к компетенции образовательной организации.

В случае если рабочая тетрадь включена в список учебников, утвержденный образовательной организацией на учебный год, то она должна быть в школьной библиотеке и выдаваться обучающимся бесплатно.

— Никто не имеет право требовать у родителей деньги ни в фонд развития образовательного учреждения, ни на ремонт, ни на какие другие нужды. Решения родительского или попечительского совета носят рекомендательный характер, как для администрации учреждения, так и для других родителей. Просить оказания благотворительной помощи могут, но ни в коем случае не требовать. Непременным условием благотворительной деятельности является принцип добровольности, —подчеркнули в министерстве образования региона.

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и является нарушением Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительности и благотворительных организациях».

Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансировать деятельность по содержанию и охране зданий образовательных учреждений, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса.

В случаях, когда действия администрации, педагогов, других работников общеобразовательных организаций приводят к нарушению прав и законных интересов, родители могут обратиться в министерство образования Новосибирской области (8(383) 238-74-10) или в органы региональной прокуратуры (8(383) 210-28-15).