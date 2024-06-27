Богатый урожай грибов прогнозирует Минприроды в Новосибирской области

В Министерстве природных ресурсов Новосибирской области предсказали богатый урожай грибов в 2024 году. По сравнению с прошлым сезоном нынешний станет поистине царским подарком для грибных «охотников».
В связи с этим, в ведомстве порекомендовали поберечь поясницу.
— Грибов будет много. Неподъемно, неспокойно, для отдыха непродуктивно и безжалостно к пояснице много. В этом году «тихие охотники» не заметят даже новостей с угрозами роста иных грибов, которые нужно собирать запрокинутой головой последними словами, — написал в своем Телеграм-канале глава Минприроды Евгений Шестернин.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области начался сезон белых грибов. Первые 7 представителей ценного деликатеса были найдены в Первомайском районе города.
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