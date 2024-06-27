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Подрядчик оштрафован на 7,4 миллионов за срыв строительства под Новосибирском

  • 27/06/2024, 10:29
Автор: Артем Рязанов
Подрядчик оштрафован на 7,4 миллионов за срыв строительства под Новосибирском
Он не смог вовремя закончить строительство котельной.

Подрядная организация была оштрафована на 7,4 миллиона рублей за ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в Бердске.

Прокуратура проверила исполнение контракта.

—  Установлено, что в мае 2023 года между муниципальным унитарным предприятием «Комбинат бытовых услуг» и ООО «КапСтройГрупп» заключен контракт стоимостью 1,5 млрд рублей на выполнение работ по строительству котельной «Восточная» на территории города, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что не были выполнены три из пятнадцати этапов строительства.

В связи с этим судом назначено наказание в виде штрафа в размере более 7,4 млн рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее редакция сообщала о том, что участникам картельного сговора вынесли штраф 3,5 миллионов рублей в Новосибирске.

Источник фото: Прокуратура Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство подрядчик котельная


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