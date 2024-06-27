Подрядчик оштрафован на 7,4 миллионов за срыв строительства под Новосибирском

Подрядная организация была оштрафована на 7,4 миллиона рублей за ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в Бердске.

Прокуратура проверила исполнение контракта.

— Установлено, что в мае 2023 года между муниципальным унитарным предприятием «Комбинат бытовых услуг» и ООО «КапСтройГрупп» заключен контракт стоимостью 1,5 млрд рублей на выполнение работ по строительству котельной «Восточная» на территории города, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что не были выполнены три из пятнадцати этапов строительства.

В связи с этим судом назначено наказание в виде штрафа в размере более 7,4 млн рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее редакция сообщала о том, что участникам картельного сговора вынесли штраф 3,5 миллионов рублей в Новосибирске.