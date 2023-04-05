Госдума приняла в первом чтении законопроект об участии срочников в миротворческих операциях

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволяет военнослужащим-срочникам участвовать в миротворческих операциях. сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам автором инициативы, он «расширит возможности» России по привлечению военных к миротворческим миссиям.

Согласно документу, комплектование миротворческого контингента теперь допускается из числа любых военнослужащих на добровольной основе.

Напомним, что в настоящее время миротворцами могут стать только контрактники.

На сегодняшний день российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе. Кроме того, Россия направляла военных для обеспечения мира в Боснии и Герцеговине, Сьерра-Леоне, Чаде, ЦАР, Югославии, Судане.

Ранее редакция сообщала, что командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения.

Фото с сайта Госдумы