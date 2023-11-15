Минприроды установит камеры на незаконных свалках в районах Новосибирской области

Министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин обсудил с главами районов установку камер над всеми незаконными свалками в области. На данный момент обсудили установку на свалках Тогучинского района.

— Две камеры быстрее роя птиц «съедят» мусор. Пилотный проект на улице Большая показал их эффективность — перестали выбрасывать строительный мусор, — рассказал министр.

По его словам, камеры фиксируют нарушителя и параллельно высылают информацию в полицию.

Отметим, что с начала реализации пилотного проекта на улице Большая при помощи видеофиксации выявлено 60 административных правонарушений. Также, по результатам визуального осмотра участка, отмечается значительное снижение количества ввозимых отходов.

Ранее редакция сообщала о том, что прокурор помог ликвидировать свалку жителям села Андреевка под Новосибирском.