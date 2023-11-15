От строительства поликлиники на ОбьГЭСе с участием инвестора отказалась Новосибирская область

— По поликлинике на ОбьГЭСе (ул.Мухачева): частный партнер завершил проектирование объекта, проект прошел Госэкспертизу. Принято решение, что этот объект область будет строить самостоятельно, средства уже заложены в бюджете на следующий год, — сообщил на заседании комитета по бюджету министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Это решение министр объяснил рисками, связанными с повышением ключевой ставки и пересмотром финансовой модели проекта. Правительство области уже подало документы на расторжение соглашения ГЧП.

Напомним, что соглашение о строительстве поликлиники в рамках ГЧП область подписала в 2021 году. Партнером выступило ООО «Сибирский медицинский проект», ранее связанная с группой «ВИС». Общая площадь объекта — 10,5 тысячи кв. м, рассчитана на 700 посещений в смену. Капитальные затраты, которые в ноябре 2021 года называло Минэкономразвития, составляли 1,8 млрд, из них 20 млн рублей — проектирование, 1 млрд — строительство, 629 млн — оснащение. Стоимость строительства 1 кв. м — 115,7 тысячи рублей. До 2031 года область должна будет выплатить инвестору 2,7 млрд рублей. Из них 300 млн составит капитальный грант, 2,4 млрд — возмещение из областного бюджета. Средняя нагрузка на областной бюджет по проекту — 357 млн рублей в год. Выплачивать эти деньги область должна была с 2025 года.

Что касается 7 поликлиник, которые уже реализуются в области в рамках ГЧП ГК «ВИС», то в двух из них — №2 и №7 — началась приемка оборудования со стороны публичного партнера. По поликлинике №27 ведутся строительные работы, она оснащается оборудованием, пришло тяжелое медицинское оборудование.

— Четыре оставшиеся поликлиники заявлены на сдачу на конец 2 квартала 2024 года. По трем из них — №13, №18 и №22 — завершено возведение зданий. Подрядчики прикладывают усилия, чтобы войти в Новый год в теплом контуре, чтобы производить мероприятий по внутренней отделке, — говорит Хальзов. — По поликлинике №16 подрядчик вышел из котлована и начал возведение объекта.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура выявила нарушения при строительстве поликлиник по нацпроекту в Новосибирске.