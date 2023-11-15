Трафик через четвертый мост должен составлять 68 тыс автомобилей в сутки

На заседании комитета по бюджету регионального парламента депутаты поинтересовались у Минтранса, какова ситуация с реализацией концессионного проекта по строительству четвертого моста.
— Условия концессионного соглашения по реализации проекта четвертого моста не менялись. Финансовая модель будет корректироваться при уточнении сроков и стоимости объекта, — сообщил замминистра транспорта Игорь Миллер.
Он добавил, что министерство прилагает усилия по скорейшему вводу объекта в эксплуатацию, но признал, что это перспектива 2024 года.
— По трафику это 68 тысяч автомобилей в сутки. Гарантированный доход в год — 2 млрд рублей. В случае, если трафик не обеспечит получение концессионером этих сумм, то разницу возмещает бюджет, — пояснил Игорь Миллер.
Депутаты отреагировали на эту информацию тяжелым молчанием.
Напомним, на комитете по транспорту 14 ноября стало известно, что в этом году четвертый мост не будет запущен в эксплуатацию.
Ранее редакция приводила точку зрения ГК «ВИС» о срыве сроков строительства моста.
Фото пресс-службы ГК «ВИС»
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