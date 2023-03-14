Российские дилеры планируют весной привезти принципиально новые для страны машины

В ближайшее время дилеры планируют привезти в Россию по параллельному импорту несколько новых для российского рынка автомобилей: в частности, электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, также в продаже появятся ранее официально не ввозившиеся большими партиями модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11, пишут РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

По словам директора по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлии Овчинниковой, планируется также продолжить ввоз больших партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes.

Овчинникова напомнила, что на сегодняшний день основной вектор поставок по параллельному импорту для «Ключавто» — это марки среднего и премиального сегмента.

В свою очередь, директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх добавил, что благодаря параллельному импорту в настоящее время стало возможным привозить принципиально новые для отечественного рынка модели, которые дот этого еще ни разу не были представлены в продаже.

— Так, например, в ближайшее время мы планируем поставки таких моделей, как Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z, — отметил он.

Мелюх уточнил, что у электромобилей сейчас есть потенциал для роста, их, как правило покупают в качестве второго автомобиля.

Однако хоть в ближайшее время на рынок и поступит несколько новинок, не стоит рассчитывать на большой объем параллельного импорта в целом, заключили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Ранее редакция сообщала, что владельцы бракованных машин могут взыскать с зарубежных автопроизводителей немыслимые суммы денег.

Фото: freepik.com