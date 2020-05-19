Возрождение вместо выживания: манифест для амбициозного российского предпринимателя

Чтобы пережить его с минимальными последствиями, вам необходимо перестать мыслить терминами выживания и перейти на уровень «возрождения».
Как это сделать, на онлайн-семинаре поделится международный эксперт в области маркетинга Гарретт Джонстон.
Клиентоцентричность — вот догма для бизнеса, который хочет преуспеть в это сложное время. На онлайн-семинаре вы узнаете, как возродить клиентоцентричный бизнес, перейти в формат стартап-мышления и что именно нужно сделать для возрождения бизнеса в новых условиях.
Программа онлайн-семинара:
Тренинг будет полезен собственникам бизнеса, руководителям и ТОП-менеджерам.
Спикер: Гарретт Джонстон, международный эксперт в области маркетинга
Совладелец и член совета директоров швейцарской компании Brainstore (среди клиентов компании — Coca-Cola, McDonald’s, Sony, Nike);
Увеличивает продажи компаний как в благоприятной экономической обстановке, так и в периоды нестабильности;
Имеет два высших образования: диплом Дублинского Университета (University of Dublin) в области экономики, и Дублинского колледжа Тринити (Trinity College of Dublin) в области международной торговли;
Успешно построил карьеру в 13 странах на 5 континентах;
Работал на руководящих должностях в области маркетинга в корпорациях Cap Gemini, Ernst & Young, Cable & Wireless, PricewaterhouseCoopers, Alcatel и MCI WorldCom, Tus Group, Spectel Avaya, МТС и X5 Retail Group, Kyivstar GSM.
Стоимость участия — 6 000 руб.
18+
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