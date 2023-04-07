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Минпромторг включил более 400 моделей в новый перечень дорогостоящих автомобилей для расчета транспортного налога

  • 07/04/2023, 16:40
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Минпромторг включил более 400 моделей в новый перечень дорогостоящих автомобилей для расчета транспортного налога
В частности, организации - владельцы автомобилей, включенных в этот перечень, должны уплачивать авансовые платежи по транспортному налогу в текущем году с учетом коэффициента 3.

Минпромторг опубликовал перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей для целей расчета транспортного налога. В новый перечень включено 449 моделей, передает buh.ru.

Напомним, начиная с прошлого года, в отношении автомобилей дороже 10 млн рублей налог рассчитывается с применением коэффициента 3.

Средняя стоимость автомобилей для этих целей рассчитывается исходя из рекомендованных розничных цен на автомобили данной марки, модели и года выпуска соответствующих базовых версий по состоянию на 1 июля и 1 декабря.

Ранее редакция сообщала, что российская ассоциация автодилеров считает необходимым регулировать проблемы отрасли с помощью законодательства.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Финансы Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : финансы расчет транспортного налога Минпромторг авто авансовые платежи


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