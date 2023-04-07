Минпромторг включил более 400 моделей в новый перечень дорогостоящих автомобилей для расчета транспортного налога

Минпромторг опубликовал перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей для целей расчета транспортного налога. В новый перечень включено 449 моделей, передает buh.ru.

Напомним, начиная с прошлого года, в отношении автомобилей дороже 10 млн рублей налог рассчитывается с применением коэффициента 3.

Средняя стоимость автомобилей для этих целей рассчитывается исходя из рекомендованных розничных цен на автомобили данной марки, модели и года выпуска соответствующих базовых версий по состоянию на 1 июля и 1 декабря.

Ранее редакция сообщала, что российская ассоциация автодилеров считает необходимым регулировать проблемы отрасли с помощью законодательства.

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