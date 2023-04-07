Дороги в Новосибирске тают вместе со снегом

По словам главы управления автодорог мэрии Новосибирска Сергея Эпова, в городе ямы появляются на участках дорог, которые постоянно затапливает растаявшим снегом, передает КП-Новосибирск.

— Растаявший снег образует лужи, которые не могут уйти в ливневки, а потом, замерзая, разрушает асфальт, — пояснил он.

При этом наибольшую тревогу властей вызывает ситуация, которая сложилась на улицах Моторной, Варшавской и Софийской. Там сеть ливневой канализации не распространена на всю дорожную сеть и все межквартальные проезды, придомовые территории, поэтому воде некуда деваться.

Ранее редакция сообщала, что стало известно сколько Новосибирск получит областных денег на дороги.

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