Российская ассоциация автодилеров считает необходимым регулировать проблемы отрасли с помощью законодательства

Инициатором проведения круглого стола стал Дмитрий Никитин — председатель регионального совета РОАД СЗФО, генеральный директор АО «Евросиб», кандидат в президенты ассоциации РОАД. «Евросиб» — компания родом из Новосибирска, занимается не только авторитейлом, но и более 30 лет работает в сфере грузоперевозок.

По словам Дмитрия Никитина, за последние годы РОАД удалось сделать реально работающей организацией. Он, как куратор юридического комитета РОАД, в числе главных задач видит усиление законотворческой роли РОАД, укрепление ее функционального взаимодействия с законодателями. Не менее актуальна тема консолидации автодилеров российских регионов и масштабирования опыта успешного решения возникающих в условиях нестабильного рынка проблем.

С точки зрения председателя регионального совета РОАД по Сибири и Дальнему Востоку, генерального директора ООО «АйБиЭм» (Кемерово, «КИА Центр Кемерово Юг») Дениса Пронина, активность компаний из СФО всегда была не особо высокой, основная работа по определению правил игры на авторынке проводилась в центральных регионах России. Сейчас, по его словам, количество местных игроков в СФО и ДФО сокращается, а их доли рынка занимают крупные федеральные холдинги либо их сателлиты.

В свою очередь региональные представители федеральных компаний отмечают, что у них возникают сложности при взаимодействии с импортерами и новыми брендами. Даже при том, что согласованием этих противоречий занимается головная организация.

— Ключевая сложность заключается в том, что сейчас все минимизируют затраты, в том числе импортеры, оставшиеся на рынке. Это минимальный штат в представительствах, увеличение срока ответов на вопросы, а значит, и урегулирования конфликтов, задержки с поставками запчастей, долгие сроки ремонтов. От импортеров нет поддержки дилерам по урегулированию отношений с клиентами, чтобы не доводить их до судебных разбирательств, — сообщил один из участников круглого стола. — Это происходит не потому, что у импортеров нет желания с нами работать или присутствует какое-то отторжение, а из-за нехватки оперативной коммуникации, длительных решений со стороны дистрибьюторов и медленной отработки наших запросов.

Еще одна тема, которую подняли федеральные дилеры, — выстраивание отношений с Ассоциацией китайских автопроизводителей, о создании которой в конце февраля сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

— Мы узнали, что китайские производители создали в России свою ассоциацию, но не видим ни ее сайта, ни руководителей. Как это объединение будет взаимодействовать с отечественными компаниями? По принципу АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса), которая, несмотря на подписанный меморандум, фактически оставила дилеров европейских брендов один на один со своими проблемами? Это произошло потому, что договор между АЕБ и РОАД носил декларативный характер, — рассуждает заместитель генерального директора по правовым вопросам «Евросиб» Евгений Колченко. — Может, стоит взаимодействие с Ассоциацией китайских производителей прописать более жестко, на законодательном уровне, чтобы в случае ухода китайских партнеров снова не оказаться в аналогичной ситуации? На наш взгляд, нужно выстраивать переговорную позицию, которая в будущем позволила бы учитывать мнение дилеров. Дилеров нужно защищать на законодательном уровне, регулировать ультимативные вещи, которые прописывают иностранные производители и импортеры, пользуясь своим монопольным положением.

По словам генерального директора ООО «Бизнес Кар Кузбасс» (ВКС) Павла Зайковского, автодилеры испытывают сложности с размещением наружной рекламы. В частности, на фасадах нельзя размещать печатную продукцию и баннеры, которые необходимы по планам маркетинговой активности дилеров иностранных автобрендов.

— В регионе есть распоряжение о диджитализации рекламы, поэтому нам говорят: «Если хотите — размещайте диджитал-панели». В нынешней ситуации разместить такие конструкции оперативно невозможно, плюс требуется огромное количество средств на их покупку и монтаж, — поясняет он. — В прошлом году нам удалось добиться отсрочки по наружной рекламе и продлить действовавшие договоренности, регион пошел навстречу, но не факт, что их пролонгируют на 2023 год. Ждем очередных переговоров.

С ним соглашается генеральный директор ООО «Авангард» (Санкт-Петербург) Максим Сушинский, подтвердив, что эта проблема актуальна не только для Кузбасса, но и для остальных регионов России.

— Эту проблему, на наш взгляд, нужно решать на законодательном уровне, чтобы то, что прописано в бренд-буке можно было согласовывать на уровне города, — поясняет он. — В качестве примера можно взять Московский регион, где эти процессы выстроены намного проще.

Подводя итоги обсуждения, председатель Регионального совета РОАД СЗФО Дмитрий Никитин резюмировал:

— РОАД — ассоциация, объединяющая дилеров — понимает, что настало время, когда вопрос объединения стоит намного более остро, чем раньше. Есть вызовы, которые можно решить только сообща. В стране сегодня около 3500 дилеров, из них около 300 — в регионах Сибири. В каждом работают около 100 человек, а это зарплаты, налоги. Плюс вокруг центров сформированы целые экосистемы, по которым проходит большой денежный оборот, поэтому сегмент рынка достаточно значимый и требует законодательного урегулирования вопросов отрасли в условиях внешних санкций.

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