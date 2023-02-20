Минпросвещения планирует «Разговоры о важном» теперь и с родителями

Министерство просвещения России организует «Разговоры о важном» для родителей, сегодня экспертами прорабатывается формат будущих мероприятий. Об этом заявил министр Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

— Мы приняли решение, чтобы «Разговоры о важном» были и для родителей. <…> Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа, — заявил министр на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.

Напомним, что внеклассные уроки под названием «Разговоры о важном» с 5 сентября прошлого года каждую неделю проводятся во всех российских школах.

Планируется так же, что в педагогических вузах введут церемонию поднятия российского флага и исполнения государственного гимна, добавил Кравцов.

Ранее редакция сообщала, что школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках.

Фото с сайта Кремля