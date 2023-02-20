ЖК «Астон. Геометрия» — правильно начерченная жизнь

ЖК «Астон. Геометрия» состоит из четырех домов переменной этажности. Стильные здания с лаконичным фасадом образуют просторный двор и вместительную наземную парковку. Благоустройство комплекса, выполненное в экостиле, перекликается с природными зелеными островками микрорайона. На территории двора воссоздан природный ландшафт, пространство наполнено многолетними растениями, лиственными деревьями, кустарниками.

Дома высотностью от 16 до 25 этажей строятся по проверенной временем монолитно-кирпичной технологии.

Сейчас открыты продажи в домах №3 и №5 с широким выбором интересных и функциональных планировок. Учащимся и начинающим специалистам подойдут студии площадью от 26,93 кв. м, семейным парам стоит обратить внимание на полноценные однокомнатные квартиры от 38 кв. м с изолированной спальней, а также двухкомнатные квартиры с двумя отдельными спальнями 68 кв м. Более подробно ознакомиться с планировками можно на сайте ЖК «Астон.Геометрия».

В доме №3 с 2 по 5 этажи есть квартиры увеличенной площади, с 6 по 16 этажи размер квартир несколько меньше, но есть теплые лоджии. Хранить сезонные вещи можно в кладовых, предусмотренных в цоколе.

Привилегия владельцев квартир на первых этажах этого дома — отдельный вход и личная терраса. Частично второй этаж отведен под коммерческие помещения для минимаркетов, кофе-точек, аптек и других сервисов. Дом №3 сдается уже в этом году.

Жить в ЖК «Астон. Геометрия» — значит быть в ритме молодого современного микрорайона с развитой инфраструктурой. В 10 минутах ходьбы от жилого комплекса находится один из наиболее авторитетных и старейших вузов города — Новосибирский педагогический университет, до колледжа телекоммуникации и информатики при СибГУТИ — две остановки на общественном транспорте.

Вдоль Выборной, главной улицы микрорайона, расположены шесть торговых центров («Тетрис», «Пассаж», Sunday и другие), крупные сетевые супермаркеты Spar, «Магнит», «Мария-Ра», «Пятерочка», минимаркеты со всем необходимым.

Микрорайон удобен для семей с детьми. Здесь целая сеть дошкольно-образовательных учреждений различного профиля, как частных, так и муниципальных, две среднеобразовательные школы.

Можно активно проводить досуг, гуляя в Инюшинском бору с его вековыми соснами. Кроме того, на Выборной есть сразу несколько локаций для зимнего спорта: спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос», где базируется спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду, лыжная база «Буревестник», неподалеку находится горнолыжный клуб «Иня».

Купить квартиру в Астон. Геометрия можно по программам семейной ипотеки со ставкой от 4% и ипотеки с господдержкой (от 5,4%), также действуют военная и IT-ипотека.

ЖК «Астон. Геометрия»

тел. (383) 312-04-42

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Справка ЖК «Астон. Геометрия» возводит «Астон. Стройтрест 43», дочерняя компания федеральной группы «Астон». «Астон. Стройтрест 43» — это сплав профессионализма, современных технологий и бесценного опыта, накопленного более чем за 80 лет работы. В портфолио застройщика не только жилые дома, но и крупные городские объекты, в том числе концертный зал филармонии им. А.Каца, Троице-Владимирский Собор, МНТК «Микрохирургия глаза», крытый футбольный манеж «Заря», Октябрьский мост, международный терминал аэропорта «Толмачево» и многие другие.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.

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