Минпросвещения рекомендует регионам провести школьные каникулы на нерабочей неделе

Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные Указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября, сообщается на сайте ведомства.

— Где изначально каникулы проходили в иные даты, регионы должны выстроить дальнейшие учебные планы школ таким образом, чтобы полнота учебного процесса сохранялась в полном объёме и было обеспечено сохранение и полнота освоения основной общеобразовательной программы каждого уровня образования, — говорится в сообщении.

В случае крайней необходимости по решению учредителей школ необходимо организовать работу дежурных групп для начальной школы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, отметили в ведомстве.

— Колледжи так же могут уйти в этот период на каникулы с учётом сохранения полноты образовательного процесса и обеспечения корректировки дальнейшего учебного плана, — уточняется на сайте министерства.

Обязательным предписанием для каждого субъекта стала организация дежурных групп в детских садах. Каждый регион должен обеспечить мониторинг потребностей родителей в работе детских садов в этот период и организовать работу, опираясь на данные потребности. Во всех регионах должен быть сформирован список работающих детских садов и обеспечено информирование родителей.