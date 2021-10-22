Минпросвещения рекомендует регионам провести школьные каникулы на нерабочей неделе

Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные Указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября, сообщается на сайте ведомства.
— Где изначально каникулы проходили в иные даты, регионы должны выстроить дальнейшие учебные планы школ таким образом, чтобы полнота учебного процесса сохранялась в полном объёме и было обеспечено сохранение и полнота освоения основной общеобразовательной программы каждого уровня образования, — говорится в сообщении.
В случае крайней необходимости по решению учредителей школ необходимо организовать работу дежурных групп для начальной школы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, отметили в ведомстве.
— Колледжи так же могут уйти в этот период на каникулы с учётом сохранения полноты образовательного процесса и обеспечения корректировки дальнейшего учебного плана, — уточняется на сайте министерства.
Обязательным предписанием для каждого субъекта стала организация дежурных групп в детских садах. Каждый регион должен обеспечить мониторинг потребностей родителей в работе детских садов в этот период и организовать работу, опираясь на данные потребности. Во всех регионах должен быть сформирован список работающих детских садов и обеспечено информирование родителей.
— Во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают. Там, где есть какие-то пересечения по датам, регионы должны использовать наши инструкции и следить за тем, чтобы школьникам впоследствии было обеспечено всё необходимое в части учебного плана. Как и в прошлом году в подобных ситуациях, в детских садах будут работать дежурные группы, — отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.
Фото: pixabay.com автор: Alexandra_Koch
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