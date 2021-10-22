Товар на миллионы рублей не доехал до заказчика

К 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима решением Железнодорожного суда приговорен руководитель преступного сообщества по нескольким фактам мошенничества в составе организованного преступного сообщества на общую сумму 8 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. По информации ведомства, 48-летний подозреваемый Александр Петенев с «коллегами», оформив фиктивные документы, предлагали услуги по доставке товара, который в результате присвоили себе.

— В 2017-2018 годах Петенев и другие участники организованной преступной группы (Абрамову и Толоконникову ранее уже был вынесен обвинительный приговор) на основании заключенных от имени фиктивных юридических лиц договоров транспортной экспедиции получили от потерпевших товар на сумму более 8 млн рублей, — сообщают в прокуратуре Новосибирской области. — Злоумышленники использовали принадлежащие третьим лицам транспортные средства и поддельные документы на автомобили и регистрационные знаки. Участники группы не доставили товар в пункт назначения, а обратили похищенное имущество в свою пользу.

Как сообщают в прокуратуре, подозреваемый в ходе судебного разбирательства вину признал. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, что на прошлой неделе было вынесено обвинительное заключение в отношении еще одной мошеннической группы, предлагающей «услуги» по ремонту окон гражданам пожилого возраста. Однако, как выяснилось, мошенники создавали видимость работ, за что получали реальные деньги новосибирских пенсионеров, которым был нанесен ущерб на общую сумму более 450 тысяч рублей. Также злоумышленники совершили и кражу у одной из потерпевших на сумму в несколько сотен тысяч рублей.