Минсельхоз назвал сроки возобновления выдачи сельской ипотеки

О том, что отечественные банки смогут возобновить выдачу сельской ипотеки со следующего года, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, пишет ТАСС.

Напомним, действие программы приостановили в конце лета под предлогом ухудшения экономической ситуации, на фоне чего ЦБ резко повысил ключевую ставку. Из-за этого обязательства по ранее выданным кредитам выросли, уточнил министр.

— Часть денег действительно закончилась… Тем не менее, я думаю, что в процессе согласования бюджета мы получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку», — заявил он.

Кроме того, Патрушев отметил, что выдача льготных кредитов предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) будет возобновлена уже к концу нынешнего года.

Сегодня власти заняты поиском ресурсов на эти нужды. Помимо этого, через какое-то время возьмет старт кредитование в селе, подчеркнул глава ведомства.

В Минфине заявляли, что ставку по льготным ипотечным программам после поднятия ключевой ставки Банка России сохранят на уровне 8% и что резкое ужесточение монетарной политики — это временно и в перспективе ставку планируется понизить.

Ранее редакция сообщала, что власти намерены охладить рынок, разогретый программами ипотек с господдержкой.