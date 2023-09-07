Жильцов горевшего дома временно разместили в гимназии №12 в Новосибирске

В Новосибирске администрация Калининского района организовала помещение для пострадавших жильцов дома №7 на 2-м Краснодонском переулке. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

— Квартиры в доме не пострадали. На временное размещение поступила заявка от одной семьи, — отметили в мэрии.

Напомним, что новосибирские пожарные потушили крупное возгорание в жилом доме в Калининском районе на улице 2-ой переулок Краснодонский. На месте работали 36 пожарных, 11 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что крупный пожар в Калининском районе Новосибирска потушен.