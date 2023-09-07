На территории новосибирского вуза открылся пункт мониторинга окружающей среды

На территории кампуса архитектурно-строительного университета открыли пост мониторинга атмосферного воздуха. «Павильон» поста и метеостанцию предоставило Западно-сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

— У нас есть инженерно-экологический факультет, международная кафедра ЮНЕСКО экологической направленности, студенческий экоклуб «Кодама» — активный участник федеральной программы «Зеленые вузы России». Скажу честно, лаборатория — наша давняя мечта, — сообщил ректор НГАСУ (Сибстрин) Юрий Сколубович. — Лаборатория в тестовом режиме работает с 14 августа. В самое ближайшее время мы начнем выкладывать эту информацию для всех заинтересованных лиц и организаций. Кроме того, каждый из наших студентов и магистрантов сможет работать с этими данными, выполнять лабораторные и курсовые работы.

Приборы, установленные в лаборатории НГАСУ (Сибстрин), позволяют мониторить качество воздуха и оценивать его в соответствии c индексом Instant AQI (отражает качество воздуха на текущий момент). В основу индекса заложены показания концентраций загрязняющих веществ в мкг/м3, которые поступают со станций мониторинга. Эти показания в необработанном виде сложны для восприятия, поэтому платформа «СитиЭйр» преобразует их в простой числовой индекс по шкале от 1 до 10, уточняет пресс-служба университета.

Приборы измеряют воздух в режиме онлайн и передают данные о загрязнителях в личный кабинет с периодичностью от 5 минут до 1 дня. Планируется размещать эти данные на официальном сайте НГАСУ (Сибстрин). Кроме того, в рамках проекта «Зеленый кампус» можно в режиме онлайн отслеживать качество воздуха на территории университета. Приборы измеряют в воздухе уровень взвешенных частиц, содержание оксида углерода, диоксид азота, оксид серы, озон, сероводород, температуру, давление и влажность. Также данные с поста будут использоваться для проведения лабораторных работ студентов и магистрантов.

Ранее редакция сообщала о том, что город Новосибирской области вошел в федеральный проект «Чистый воздух».