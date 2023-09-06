Власти намерены охладить рынок, разогретый программами ипотек с господдержкой

Российское правительство планирует изменить условия льготных ипотек, передают «Ведомости». В частности, в настоящее время обсуждается вопрос повышения минимального взноса с 15% до 20%, и уменьшения субсидий банкам на 0,5 п.п.

Напомним, что самыми популярными категориями являются: семейная ипотека (ставка 6%) и льготная (8%). Ставка рыночной ипотеки после последнего повышения ключевой ставки (до 12%) составила в среднем 15,5%.

Эксперты считают такие меры необходимыми для восстановления баланса рынка и снижения рисков дальнейшего роста цен на недвижимость. На сегодняшний день специалисты заявляют о том, что спрос на рынке ипотечного кредитования перегрет. Об этом говорит увеличенный средний срок кредита, а также разрыв в ценах между первичным и вторичным рынком жилья.

Вместе с тем, крупные финансовые организации и строительные компании утверждают, что дисбаланс в сегменте ипотечного кредитования полностью отсутствует.

В конце лета Минсельхоз РФ также заявил о приостановке сельской ипотеки, чтобы не превысить выделенные банкам лимиты — в связи с повышением ключевой ставки расходы бюджета увеличились.

Ранее редакция сообщала, что льготную ипотеку по новым условиям айтишники смогут оформить с 9 сентября.