Мясопереработчики жалуются, что не могут завезти импортную говядину по беспошлинной квоте

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) подал жалобу в Минюст и Минсельхоз о том, что мясокомбинаты не в состоянии завезти импортную говядину по беспошлинной квоте, так как до сих пор нет разрешающих документов, пишет «Российская газета». По этой причине существует риск роста цен на колбасы и другую мясную продукцию, где используется говядина.

По данным издания, начало импорта льготной говядины в страну было запланировано на начало текущего года. Правительство позволило поставить в страну 100 тыс. говядины без 15% пошлины для производства готовой продукции — мяса, тушенки, деликатесов. Однако документация, позволяющая начать этот импорт, до сих пор не вышла. В связи с этим завезти все 100 тыс. тонн говядины за оставшиеся восемь месяцев будет крайне сложно.

При этом в Минсельхозе уточнили, что доля импорта в мясопереработке не настолько значительна, чтобы оказать серьезное влияние на стоимость конечной продукции. А стабилизации цен на рынке способствуют меры господдержки.

По мнению руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, к майским праздникам все разрешающие документы будут готовы, и льготная говядина начнет поступать на мясокомбинаты. Вместе с тем, саму эту затею он считает вредной для российских животноводов — появление дешевого импорта на рынке приведет только к сокращению производства отечественной говядины, считает эксперт.

По оценкам экспертов, в прошлом году производство говядины в стране уже снизилось на 3,5%, при этом разрешалось импортировать без пошлины 200 тыс. тонн этого мяса.

Ранее редакция сообщала, что Минсельхоз предложил обязать торговлю нанимать ветеринарных врачей для приемки мяса.

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