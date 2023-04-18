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Сроки ввода станции метро «Спортивная» зависят от Госэкспертизы

  • 18/04/2023, 17:48
Автор:
станция метро Спортивная
Сама станция готова более чем на 99%.

— Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» — июль. Сейчас документы по объекту проходят Госэкспертизу после замены материалов и высокотехнологичных элементов. При получении положительной оценки станция будет введена. Ее готовность более 99%, — сообщил на пресс-конференции прокурор Новосибирска Роман Сивак. — Мы в рамках своей компетенции привлекли подрядчика станции метро «Спортивная» к административной ответственности (ООО «СпецТрансСтрой». — Ред). Штраф составил свыше 13 млн рублей — процент от неисполненной суммы контрактных обязательств. Уголовное дело там не возбуждалось.

Ранее станцию метро «Спортивная» планировали сдать осенью 2022 года. Потом сроки несколько раз переносились. В этом году звучали предположения, что открытие состоится осенью.

Что касается ледового дворца, то он, по данным городской прокуратуры, частично введен в эксплуатацию. Сотрудники ведомства бывают на объекте практически ежемесячно.

— На строительстве этих объектов (Ледовой арены и станции метро «Спортивная». — Ред.) сказалась экономика: удорожание строительных материалов, смет — это объективная реальность и никуда от этого не деться. Тем более что это высокотехнологичные стройки, на которых используется много оборудования, ранее поступавшего из-за рубежа. Из-за санкций эти поставки остановились, — говорит Сивак. — Но за нарушение сроков ввода объектов субподрядчик ледовой арены также привлечен к ответственности.

Прокурор прокомментировал дела, возбужденные в отношении директора МУП «МетроМиР» Александра Мысика по материалам проверки городской прокуратуры. По его словам, они связаны с превышением должностных полномочий. Это касалось дорожной инфраструктуры вокруг ледового дворца: использование иных — более дешевых — материалов, не предусмотренных соответствующей проектной документацией.

— По результатам прокурорской проверки совместно с ФСБ мы установили ущерб бюджету более 350 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела это будет установлено соответствующими экспертами и подкреплено экспертизами. Впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Мысика, также связанное с превышением полномочий. А недавно стало известно о третьем уголовном деле, но мы к нему отношения не имеем, — говорит Сивак. — Сейчас самое главное — довести расследование до логического завершения и возместить ущерб бюджету. Способы могут быть разные.

Сроки ввода ледовой арены в полном объеме Роман Сивак не прокомментировал.

 

Ранее редакция рассказывала о странных результатах обсуждения ввода ледовой арены в горсовете Новосибирска.

Фото пресс-службы ООО «СпецТрансСтрой»

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : станция метро Спортивная Роман Сивак ледовая арена Александр Мысик


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