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Минсельхоз принял меры для обеспечения аграриев сельхозтехникой

  • 19/05/2023, 16:26
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Минсельхоз принял меры для обеспечения аграриев сельхозтехникой
Кроме того, по линии ведомства продолжается льготное кредитование и льготный лизинг.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ отметил, что существует определенное отставание по темпам приобретения сельхозтехники, пишет «Российская газета». По его мнению, чтобы не произошло ухудшения ситуации, нужно сделать ее доступнее по цене.

Министр сообщил, что утвержден план приобретения тракторов российского и белорусского производства до конца текущего года.

Согласно документу, за счет увеличения финансирования предусмотрено снижение цен до 20% на наиболее востребованные модели. Таким образом, под действие плана попадает порядка шести тысяч машин, добавил Патрушев.

Следует отметить, что по линии Минсельхоза все еще продолжается льготное кредитование и льготный лизинг. В этом году Росагролизинг поставит 13 тысяч единиц техники, при этом пять тысяч из них уже вышли в поля, заключил министр.

Ранее редакция сообщала, что Минсельхоз уполномочат проводить инвентаризацию виноградных насаждений.

Фото: freepik.com — aleksandarlittlewolf 

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес Агропром

Регионы: Россия

Теги : сельхозтехника для аграриев поддержка бизнеса обеспечение аграриев сельхозтехникой Минсельхоз Аграрии


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