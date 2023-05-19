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В следующем году в Новосибирске ожидается строительство развязки на Матвеевке

  • 19/05/2023, 16:28
Автор:
Развязка на Матвеевке
На муниципальном уровне готова документация, на федеральном решают вопрос с финансированием.

В Новосибирске разработана проектно-сметная документация на строительство двухуровневой развязки на Матвеевке. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.

Мэрия выбирает разработчика ПСД для развязки на Матвеевке

Без развязки мы попадаем в сложную ситуацию с доступностью Первомайского района, говорит мэр. Сегодняшняя плоскостная развязка не решает всех проблем. Разработана ПСД. Есть небольшие вопросы с экспертизой, касающиеся летней канализации. Но, в целом, вопрос решаем. Мы рассчитываем получить федеральное финансирование проекта. Рад, что депутаты Госдумы нас поддерживают. Надеемся, что вопрос будет решён.

Ранее вопрос развязки на Матвеевке на федеральном уровне озвучил депутат Госдумы Александр Аксёненко. Депутат направил официальное письмо председателю правительства России Мишустину с просьбой оказать содействие в реализации проекта строительства и выделить дополнительное финансирование.

Посещая Новосибирск в 2021 году, вы обратили внимание на необходимость строительства этого объекта и сообщили, что правительство РФ готово выделить финансирование из федерального бюджета на строительство развязки, напоминает депутат в письме. Тогда стоимость строительства оценивалась в 2 млрд руб. Согласно плану мероприятий, строительство объекта запланировано на 2023 – 2024 годы.

По информации мэрии, со времени визита премьера в Новосибирск проект подорожал пятикратно до 10,5 млрд в связи с удорожанием материалов, строительных работ, а также ввиду пересечения развязки с коммунальными и железнодорожными сетями.

 

Ранее редакция сообщала о предложениях эксперта по развитию новосибирского метро.

Фото Pixabay.com, автор Garten-gg

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспортная доступность развитие транспорта Правительство РФ Мэрия Новосибирска Госдума РФ Анатолий Локоть Александр Аксененко


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