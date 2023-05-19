В следующем году в Новосибирске ожидается строительство развязки на Матвеевке

В Новосибирске разработана проектно-сметная документация на строительство двухуровневой развязки на Матвеевке. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.
Ранее вопрос развязки на Матвеевке на федеральном уровне озвучил депутат Госдумы Александр Аксёненко. Депутат направил официальное письмо председателю правительства России Мишустину с просьбой оказать содействие в реализации проекта строительства и выделить дополнительное финансирование.
— Посещая Новосибирск в 2021 году, вы обратили внимание на необходимость строительства этого объекта и сообщили, что правительство РФ готово выделить финансирование из федерального бюджета на строительство развязки, — напоминает депутат в письме. — Тогда стоимость строительства оценивалась в 2 млрд руб. Согласно плану мероприятий, строительство объекта запланировано на 2023 – 2024 годы.
По информации мэрии, со времени визита премьера в Новосибирск проект подорожал пятикратно до 10,5 млрд в связи с удорожанием материалов, строительных работ, а также ввиду пересечения развязки с коммунальными и железнодорожными сетями.
Ранее редакция сообщала о предложениях эксперта по развитию новосибирского метро.
Фото Pixabay.com, автор Garten-gg
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