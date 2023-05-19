Погода на выходные порадует новосибирцев

По данным Яндекс Погода, утро субботы в Новосибирске ожидается ясным и в то же время прохладным – до +14°. Днем будет облачно с прояснениями. Столбик термометра прогреется до +21 градуса, а скорость ветра с утра и до вечера не превысит 6 м/с.

В воскресенье, 21 мая, утром температура воздуха составит +13°, днем, по прогнозу, обещает вырасти до +22° и вечером опустится до +20°. При этом ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает, что 20 мая в Новосибирской области местами сохраняются заморозки до -3 градусов, а 20-22 мая сохранится чрезвычайная (5 класса), местами высокая (4 класса) пожароопасность.

Ранее редакция сообщала, куда сходить на «Ночь музеев» 2023 в Новосибирске.