Депутаты призвали смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль

Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, в рамках которого призвали смягчить наказание за отсутствие необходимых документов у водителя на автомобиль. Документ опубликовал замруководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Согласно инициативе, задерживать машину при отсутствии документов на нее у водителя предлагается только в случае, если она числится в угоне.

— Очевидно, что отсутствие у водителя при себе документов на транспортное средство, если таковые фактически есть, никак не влияет на безопасность дорожного движения, — подчеркивается в пояснительной записке.

Ярослав Нилов отметил, что отсутствие регистрационных документов также не повод для ареста и эвакуации автомобиля.

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