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Премьер-министр РФ выступил против льготных тарифов на электроэнергию для аграриев

  • 07/04/2023, 11:31
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Премьер-министр РФ выступил против льготных тарифов на электроэнергию для аграриев
Причина в том, что на других потребителей в этом случае лягут дополнительные расходы.

Напомним, что с инициативой помочь аграриям выступил представитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Игорь Ананских. Он пояснил, что сейчас стоимость электричества для сельскохозпредприятий выше, чем для промышленности, что несомненно отражается на стоимости продукции.

Однако Михаил Мишустин отметил, что идея противоречит тезису президента России Владимира Путина о том, что нельзя допускать появления новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей, передает ТАСС.

Премьер-министр добавил, что государство регулирует цены на электроэнергию только для населения, компании же находятся в равных условиях, стоимость электричества зависит от производства и транспортировки, а не от отрасли. Он также обратил внимание, что аграриям с 2020 по 2022 год была оказана значительная поддержка из федерального бюджета в размере примерно одного триллиона рублей.

Ранее редакция сообщала, что Россия может нарастить выпуск березового сока в три раза.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес Агропром

Регионы: Россия

Теги : Экономика финансы Правительство РФ льготные тарифы на электроэнергию для аграриев


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