В Новосибирске увековечат космический полёт Анны Кикиной

В мэрии Новосибирска создан оргкомитет, которому предстоит решить вопрос по увековечиванию имени уроженки города, космонавта Анны Кикиной, в настоящее время завершающей работу на орбите в составе международного космического экипажа. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, предваряя еженедельную пресс-конференцию.

— Поступает очень много предложений этот полёт каким-то образом отразить в истории нашего города — присвоить космонавту звание Почётного жителя Новосибирска, присвоить её имя школе, планетарию, — комментирует Анатолий Локоть. — В связи с этим я даю поручение создать оргкомитет с тем, чтобы проработать ко Дню города, к юбилею, к 130-летию Новосибирска эти вопросы. Думаю, что большинство новосибирцев нас поддержит с тем, чтобы имя Анны Кикиной вошло в историю города наряду с именами других почётных жителей, таких как Александр Иванович Покрышкин, Трижды Герой Советского Союза, юбилей которого мы праздновали несколько дней назад.

Как напомнил глава города, международная космическая программа с участием Анны Кикиной в настоящее время полностью исполнена. Однако расстыковка станции с последующим приводнением космонавта и возвращением её в Новосибирска отложена из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Напомним, что Анна Кикина — первая женщина-космонавт из Новосибирска, окончила школу № 29. В 2005 году получила удостоверение спасателя, а в 2006 году окончила с отличием Новосибирскую государственную академию водного транспорта. С 2014 года по 2021 год Анна Кикина проходила подготовку в группе специализации и совершенствования по ТПК «Союз» и РС МКС. В 2017 году в качестве первого бортинженера принимала участие в международном изоляционном эксперименте «SIRIUS», имитирующем полет к Луне. В её личном арсенале 153 прыжка с парашютом.

Запуск корабля Crew Dragon из Космического центра имени Кеннеди во Флориде с космонавтом Анной Кикиной состоялся в начале октября прошлого года.

Ранее редакция сообщала о планах по сохранению памяти о героях-новосибирцах, увековеченных на территории бывшего Военного городка.