Россия с начала сельхозгода поставила на экспорт 40 млн тонн зерна

С 1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года (сельхозгод) РФ поставила на экспорт 40 млн тонн зерна, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова.

— Сегодня экспорт российского зерна уже 40 млн тонн. Мы понимаем, что, несмотря на все санкции, наш аграрий, наш крестьянин конкурентоспособен на мировом уровне, нашу продукцию ждут во многих уголках мира, — подчеркнул он.

По данным Некрасова, годом ранее поставки зерна составили 38,1 млн тонн.

Вместе с тем не теряет своей актуальности глобальная миссия на сегодняшний день – борьба с голодом, обеспечение поставок продовольствия по всему миру.

Весна в этом году для большого числа аграриев будет сезоном принятия оперативных решений, так как необходимо быстро проводить обработку почвы, добавил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что самообеспеченность России по пищевому яйцу составила почти 100%.

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