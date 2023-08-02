Минстрой Новосибирска решил проблему с протекающей крышей госпиталя Минобороны

Министерство строительства Новосибирской области рапортовало о завершении ремонтных работ на крыше нескольких корпусов военного госпиталя № 425. В данном учреждении проходят лечение и реабилитацию участники СВО.

— Строительное сообщество всегда помогает региону в решении оперативных задач, особенно связанных с СВО. Так, в прошлом году Ассоциацией «Региональный деловой клуб строителей НСО» была отремонтирована казарма и другие объекты в Академгородке, выполнен значительный объем строительных работ, необходимых для мобилизации, постоянно оказывается финансовая поддержка участникам СВО, — прокомментировал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Крышу больницы минстрой вызвался отремонтировать совместно с группой компаний «Первый строительный фонд». В короткие сроки два корпуса больницы получили новую крышу. Старая кровля из шифера была демонтирована, произведены работы по наращиванию стропильной системы и обрешетки, смонтирован современный профлист с устройством коньков и слуховых окон.