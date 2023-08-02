В Новосибирске пройдет гастрономический фестиваль «В Сибири — ЕСТЬ!»

26 и 27 августа на Михайловской набережной Новосибирска пройдет крупнейший гастрономический фестиваль России «В Сибири — ЕСТЬ!». Ожидается, что в нем примут участие 300 тысяч гостей.

Целью мероприятия является презентация гастрономического и туристического потенциала Сибирского федерального округа для развития и укрепления двух направлений, набирающих стремительную популярность в России, популяризация термина «сибирская кухня», выведение индустрии гостеприимства Сибирского федерального округа на новый уровень через объединение округов, туристско-информационных центров, гастрономического и туристического потенциала.

— У нас есть запрос на качественное масштабное мероприятие. Помимо развлекательной части, фестиваль «В Сибири — ЕСТЬ!» — отличная возможность продемонстрировать туристический потенциал Новосибирской области и Сибири в целом, который сочетает в себе достопримечательности и аутентичную сибирскую кухню из натуральных продуктов нашего региона, — считает один из организаторов фестиваля, председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, руководитель комитета по гостеприимству НОО «Опора России» Галина Ильина.

К участию в фестивале приглашаются представители индустрии гостеприимства и HoReCa из всех регионов России. Мероприятие включает в себя три направления: фестивальное, соревновательное и деловое.

В основную программу фестиваля войдут:

Отраслевой форум «HoReCa Сибири: Гастрономия. Туризм»,

«Саммит российских вин»,

Чемпионат по кофе,

Летний Сибирский чемпионат по сыроделию,

«Кондитерский форум»,

«Форум маркетинга и упаковки сферы гостеприимства».

На главной сцене будет проходить «Большой кулинарный баттл» среди профессионалов, любителей, детей и подростков. У участников появится возможность приготовить разные региональные блюда вместе с известными шеф-поварами. Также на фестивале пройдет «Чемпионат по кулинарии для детей и подростков «Готово!», где участники смогут посоревноваться в своих умениях, чемпионат по баскетболу среди представителей индустрии.

Лучшие кейсы будут представлены в конце осени на ВДНХ в рамках экспозиции Новосибирской области: ярмарочные мероприятия, национальные блюда сибирской кухни и локальные товаропроизводители.

Первый гастрофестиваль «В Сибири — ЕСТЬ!» прошел в Новосибирске летом 2022 года. Его посетили более 100 тысяч гостей. В 2023 году он был удостоен диплома победителя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в номинации «Лучший торговый фестиваль».

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