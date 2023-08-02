Коммунисты России призывают ГИБДД уложить спать ночных байкеров

Лето — активный сезон для любителей быстрой ночной езды. Дорожные артерии Новосибирска с ровным асфальтом становятся своеобразной гоночной трассой для байкеров и дрифтеров. Во дворах и на менее центральных улицах жителей домов донимают юные мотоциклисты.
В социальных сетях и местных пабликах подписчики часто жалуются на невозможность спокойно выспаться с открытым окном.
«Коммунисты России» обратились к Начальнику Управления ГИБДД по Новосибирской области с просьбой принять меры.
— Мы призываем правоохранительные органы вмешаться в ситуацию, провести работу «на земле», чтобы урезонить гонщиков. Много жалоб поступает от жителей. Группе людей хочется пощекотать свои нервы, гоняя по ночным дорогам, а сотням граждан нужно выспаться перед очередным рабочим днем, уложить своих детей, но нарушители тишины ставят свои сомнительные удовольствия выше комфорта и здоровья других. При этом гонщикам все это сходит с рук. Надеемся, ГИБДД наведет порядок, — прокомментировал лидер новосибирских «Коммунистов России» Андрей Щукин.
Фото: архив Infopro54
Рубрики :
Регионы:
Теги :