Коммунисты России призывают ГИБДД уложить спать ночных байкеров

Лето — активный сезон для любителей быстрой ночной езды. Дорожные артерии Новосибирска с ровным асфальтом становятся своеобразной гоночной трассой для байкеров и дрифтеров. Во дворах и на менее центральных улицах жителей домов донимают юные мотоциклисты.

В социальных сетях и местных пабликах подписчики часто жалуются на невозможность спокойно выспаться с открытым окном.

«Коммунисты России» обратились к Начальнику Управления ГИБДД по Новосибирской области с просьбой принять меры.