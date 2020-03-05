Приближается главный женский день, а это значит самое время собраться вместе с подругами и весело провести время на женском форуме «Бизнес на каблуках».
Легкая атмосфера девичника в кругу успешных женщин, которые построили головокружительную карьеру и готовы поделиться своими историями.
Они развеют миф о том, что бизнес- не женское дело!
Ждем вас 14 марта на форуме «Бизнес на каблуках»
🌷👉🏻Анна Богалий (Москва), двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта России, президент «Содружества поддержки и развития детского и юношеского биатлона России».
🌷👉🏻Татьяна Штейн (Новосибирск — Лондон), основатель международной сети детских центров «Эйн&Штейн», Создатель международной онлайн-школы для родителей «Школа неравнодушных родителей»
🌷👉🏻Наталья Шик (Новосибирск) — спикер, коуч, инфлюенсер, профессионал в бьюти-сфере. Создатель бренда косметики SHIK cosmetics. Основатель студий и академии макияжа SHIK.
🌷👉🏻Диана Кровлина (Владивосток) — партнёр и исполнительный директор Дальневосточного Консалтингового Агентства «Успех».
🌷👉🏻Татьяна Филидова (Барнаул) — генеральный директор АО «Алтайский Завод Сельскохозяйственного Машиностроения», производство техники для обработки почвы под торговой маркой VELES.
🌷👉🏻Ольга Чебыкина (Екатеринбург) — медиа-менеджер, предприниматель. Автор YouTube-канала «Не принято обсуждать», создатель YouTube-канала «Женщины». Руководитель медиа-агентства «Контент-король».
🌷👉🏻Марина Аксенова (Новосибирск) — директор Детского благотворительного фонда «Солнечный город». Создала команду из 70 специалистов, помогающих детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
А также в программе: живая музыка, фуршет, море общения, подарки и розыгрыши от партнеров!
Оставить заявку и узнать подробности можно на сайте charisma.ru
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами мероприятия
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