Минстрой сообщил, кто из застройщиков сможет работать по старой схеме

Объекты долевого строительства, которые возведены не менее чем на 30% будут достраиваться по старой схеме, то есть без эскроу-счетов. Об этом в ходе Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Вторым условием применения старой схемы строительства станет число уже заключенных договоров долевого участия (ДДУ) по возводимому дому. По словам министра, чем их больше, тем вероятнее попасть под исключение и строить по старым правилам.

— И было сделано еще одно предложение: чтобы ряду субъектов РФ по соглашению с Правительством РФ предоставить право самим определять этот порог готовности и количества ДДУ, — цитирует министра Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ).

Он также пояснил, что в последнем случае региональные власти сами должны исключать риск долгостроя, то есть в случае неисполнения застройщиком своих обязательств взять на себя заботу по финансированию и организации достройки.

Вышеперечисленные критерии должны быть утверждены соответствующим постановлением правительства в первой половине текущего года.

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