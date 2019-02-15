По фактам хищения электроэнергии в 2018 году АО «РЭС» направлено 279 заявлений в правоохранительные органы

На всей территории Новосибирской области специалисты АО «РЭС» ведут систематическую работу по выявлению и пресечению фактов хищения электроэнергии. При этом значительную роль в борьбе с «энерговорами» играет взаимодействие с правоохранительными органами в части привлечения к ответственности недобросовестных потребителей, которые самовольно подключаются к электрическим сетям или воздействуют на приборы учета посторонними предметами.

За 2018 год специалистами АО «РЭС» в органы внутренних дел направлено 279 материалов, большая часть из них имеет признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 КоАП РФ. По некоторым случаям дела уже рассмотрены мировыми судьями и вынесены решения о привлечении виновных к ответственности в виде наложения административного штрафа. Общая сумма штрафов, назначенных недобросовестным потребителям электрической энергии в 2018 году, составила 255 тысяч рублей.

Одно из последних решений мирового судьи было вынесено в середине декабря 2018 года в отношении гражданки Л., проживающей в Кировском районе г. Новосибирска. При проведении рейдовых мероприятий на предмет выявления фактов незаконного потребления электроэнергии в частном жилом доме, принадлежащем гражданке Л., было выявлено самовольное подключение энергопринимающих устройств и потребление электрической энергии в отсутствие договора энергоснабжения. Сотрудниками АО «РЭС» был составлен акт о неучтённом потреблении, а участковым уполномоченным полиции, в сопровождении которого проводилась проверка, был оформлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.19 КоАП РФ. Решением мирового судьи нарушителю было назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

В течение 2018 года специалисты АО «РЭС» выявляли и более злостные нарушения, когда электричество использовалось не для удовлетворения бытовых нужд потребителей, а для ведения бизнеса. Так, в начале года в хищении электроэнергии был уличен собственник магазина в Барабинске, а уже ближе к концу года попались владельцы автомастерских в Новосибирске, которые самовольно подключились к электрическим сетям.

Во всех случаях сумма ущерба, причиненного сетевой организации, превысила 250 тысяч рублей, в связи с чем АО «РЭС» обратилось в органы внутренних дел с заявлениями о привлечении нарушителей к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» .

Буквально под Новый год в отдел полиции №5 «Дзержинский» АО «РЭС» было направлено заявление о привлечении к уголовной ответственности гражданина С., который самовольно подключил помещение мастерской по оказанию авторемонтных услуг к электрическим сетям и незаконно потреблял электроэнергию. Сейчас заявление находится в стадии проверки, а объект «предприимчивого» автомеханика принудительно отключен от электроснабжения. В случае признания вины владельца предприятия, он может быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

В целом, результаты, достигнутые по итогам 2018 года, в 2 с лишним раза превысили уровень предыдущего года, а это значит, что взаимодействие сетевой организации и правоохранительных органов по привлечению недобросовестных потребителей к ответственности было значительно усилено.

Однако усилий только двух сторон недостаточно, выявлять случаи энерговоровства помогают сознательные граждане, сообщающие в АО «РЭС» об известных фактах хищения электроэнергии посредством разнообразных сервисов обратной связи:

по телефону доверия 8 (383) 289-41-00,

в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru,

сообщением на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Помните, что хищение электроэнергии – это не только нарушение закона, но и угроза для добропорядочных граждан. Ведь действия нарушителей оказывают непосредственное влияние на качество электроснабжения всех потребителей – незаконное потребление осуществляется сверх расчетной нагрузки, что приводит к перегрузке в сети, скачкам напряжения, сбоям в работе бытовой техники и, даже, возникновению пожара.

Фото: пресс-служба АО «РЭС»